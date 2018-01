Plany Spielberga: "Indiana Jones 5", potem "West Side Story"

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że Steven Spielberg w końcu gotowy jest zabrać się za planowaną od dawna piątą część. Widowisko ma być kolejnym obrazem, który wyreżyseruje. Na plan wejdzie w 2019 roku, a obraz do kin trafi w 2020 roku.Jednak Spielberg , który w odstępie kilku miesięcy wprowadzi do kin dwa filmy (). Nie zamierza zwalniać tempa. Jednocześnie z przygotowaniami do realizacjibędzie pracował nad, do którego zdjęcia ruszą zapewne na przełomie 2019 i 2020 roku. Właśnie opublikowano ogłoszenia castingowi do tego filmu.Jak nietrudno się domyślić, będzie to nowa wersja słynnego musicalu z 1961 roku. Jest to historia zakazanego uczucia, inspirowanego "Romeem i Julią", rozgrywająca się na tle wojny latynoskich gangów w Nowym Jorku w latach 50. Co jednak ciekawe, w oryginale główne role grali biali aktorzy, jedynym wyjątkiem była Rita Moreno Spielberg zamierza to naprawić i szuka właśnie latynoskich aktorów.W prace nad musicalem zaangażowany jest Kevin McCollum, który był producentem broadwayowskiej wersji "West Side Story" w 2009 roku. W tamtej wersji część piosenek była śpiewana po hiszpańsku, a ich nowe teksty opracował legendarny Lin-Manuel Miranda To jednak nie wszystko. Portal The Hollywood Reporter sugeruje, że oprócz tych dwóch dużych produkcji Spielberg może w międzyczasie nakręcić jeszcze jeden film, dużo skromniejszy. Jaki, tego na razie nie podano.