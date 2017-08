Plotka: Beyoncé zaśpiewa dla Bonda, Jamesa Bonda?

Getty Images © Larry Busacca



Dwa tygodnie temu zakończyły się wielomiesięczne spekulacje na temat tego, kto zagra głównego bohatera w filmie. Ku radości jednych i rozczarowaniu innych po raz piąty licencję na zabijanie nr 007 otrzymał Daniel Craig . Jednak to wcale nie zatamowało powodzi plotek na temat widowiska. Do rozstrzygnięcia została bowiem kwestia, kto zaśpiewa piosenkę.Według rewelacji, które ostatnio pojawiły się w sieci, kandydatką numer jeden jest sama Beyoncé . Podobno negocjacje w tej sprawie trwają, a do przekonania artystki zaangażowana została m.in. Adele , która śpiewała piosenkę doi która przyjaźni się z Beyoncé Plotkarska gazeta "The Daily Star" twierdzi też, że Jay-Z mógłby być współautorem lub/oraz producentem piosenki.Gazeta podaje również, że od momentu ogłoszenia, że Craig wcieli się w Bonda, prace nad nowym filmem nabrały tempa. Nie jest wykluczone, że zdjęcia rozpoczną się jeszcze w tym roku.nie ma jednak na razie reżysera. Podobno faworytem do otrzymania posady jest Paul McGuigan