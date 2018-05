Plotka: Pingwin wrogiem Mrocznego Rycerza w "The Batman"?

Po roku przerwy w sieci odrodziła się plotka, która wskazuje na Pingwina jako głównego złoczyńcę w komiksowym widowisku. Tym razem źródłem spekulacji jest dziennikarz portalu Variety. Justin Kroll dodaje jednak, że sprawa nie jest przesądzona. Jeśli jednak Matt Reeves odrzuci tę postać, to Warner Bros. podobno ma zamiar wykorzystać ją w innej produkcji (na przykład w).O tym, że Pingwin może być wrogiem Batmana, pisaliśmy rok temu. Wtedy spekulacjom dał początek Josh Gad , który wrzucił kilka tweedów sugerujących, że to on mógłby się wcielić w tę postać.Pingwin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych złoczyńców DC Comics. Jego twórcami są Bill Finger i Bob Kane. Po raz pierwszy fani komiksów mieli okazję go zobaczyć na kartach "Detective Comics" w grudniu 1941 roku. Penguin jest jednym z ważniejszych wrogów Batmana i przestępców w Gotham City. Jest gangsterem i złodziejem. Z powodu niskiego wzrostu, wielkiego nosa i sporej tuszy przypomina trochę pingwina. Jego znakami rozpoznawczymi są cylinder, parasol w którym ukrywa swoje bronie (karabin, nóż sprężynowy, gaz etc.) i umiłowanie do ptaków. Podobnie jak Bruce Wayne jest bardzo bogaty, ale w przeciwieństwie do niego jest prostacki, samolubny i arogancki. Jest niewątpliwym szaleńcem, co jednak nie zakłóca jego zdolności logicznego myślenia. Główną przyczyną szaleństwa była nadopiekuńczość rodziców (m.in. kazali mu wciąż nosić parasol w obawie przed zapaleniem płuc), a także odrzucenie przez rówieśników. [źródło: Wikipedia]kiedyś był projektem priorytetowym Warner Bros. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, to film już zdążylibyśmy zobaczyć w kinach. Tak się jednak nie stało. Scenariusz, nad którym pracował Ben Affleck Geoff Johns , trafił do kosza i od tamtej pory na temat widowiska nie ma żadnych pewnych informacji. Według plotek, które pojawiły się kilka miesięcy temu, zdjęcia dorozpoczną się być może w przyszłym roku. Istnieje więc szansa, że w kinach widowisko zawita w okolicach 2021 roku.