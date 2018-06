Plotka: Szefowa LucasFilm zostanie, bo nikt nie chce jej stanowiska?

Premieramiała miejsce ponad miesiąc temu, ale echa box-office'owej klapy wciąż są odczuwalne. Po sieci krąży plotka, jakoby szef Disneya Bob Iger chciał dokonać zmian we władzach LucasFilm. Do odstrzału miałaby pójść m.in. Kathleen Kennedy Szefowa LucasFilm jest jednak na razie bezpieczna. A to z tego prostego powodu, że nie ma chętnych, by zająć jej miejsce. Przedstawiciele Igera podobno oferowali posadę kilku osobom. Jedną z nich miał być J.J. Abrams , reżyseri dziewiątej części, a do tego producent mający własną firmę Bad Robot. Abrams jednak zdecydowanie odrzucił ofertę. Podobnie zachowały się inne osoby, do których zwrócił się Iger.Jeśli wierzyć plotkom, głównym powodem, dla którego nikt nie chce przejąć władzy w LucasFilm jest wewnętrzna sytuacja w firmie. Podobno pracownicy podzieleni są na dwa obozy: sojuszników Kennedy kontra niezadowoleni z kierunku, w jakim poszła marka "Gwiezdnych wojen". Ktokolwiek więc przejąłby obowiązki, pracowałby w bardzo trudnych warunkach. A przecież do tego wszystkiego dochodzą oczekiwania fanów, które z kolei przekładają się na oczekiwania akcjonariusz Disneya co do wyników finansowych produkcji LucasFilm.Wszystko wskazuje więc na to, że zachowane zostanie status quo... przynajmniej do czasu premiery