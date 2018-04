Po 20 latach "Szaleję za tobą" doczeka się nowego sezonu

Amerykańska telewizja coraz bardziej przypomina tę z lat 90. Na fali powrotów ogłoszono właśnie, że po 20-letniej przerwie zostanie zrealizowany ósmy sezon niegdyś niezwykle popularnego sitcomuPortal Deadline podaje, że twórcom serialu, Paulowi Reiserowi (który był też jedną z gwiazd) i Danny'emu Jacobsonowi , udało się przekonać Helen Hunt do ponownego wcielenia się w postać Jamie. Ósmy sezon opowie o tym, jak małżeństwo Buchmanów poradzi sobie z syndromem pustego gniazda, kiedy ich córka Mabel wyjdzie na studia.obok(z którymi był powiązany przez postać Ursuli, siostry bliźniaczki Phoebe) ,(który triumfalnie powrócił po latach nieobecności) należał do najważniejszych sitcomów stacji NBC w latach 90. Zdobył 34 nominacje do nagród Emmy (10 z nich zamienił na statuetki), 13 nominacji do Złotych Globów (4 statuetki) i 10 nominacji do nagród Gildii Aktorów (1 statuetka).Na razie nie wiadomo, kiedy ósmy sezon zostanie nakręcony.