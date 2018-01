Po klapie "Valeriana" sępy krążą nad studiem Luca Bessona

3 2 1



Jak podaje Variety, Europa Corp., studio stworzone przez Luca Bessona , pogrążone jest w kryzysie. Ciosem była imponująca klapa najdroższego przedsięwzięcia wytwórni – ekranizacji komiksuUbiegłoroczne straty studia wynoszą prawie 120 milionów euro, a dług netto na koniec września to 230 milionów euro. Europa Corp. już pobyła się francuskiego oddziału produkcji telewizyjnej za 11 milionów euro. To jednak za mało, by uratować wytwórnię.Europa Corp. już wcześniej ogłosiło zmianę polityki produkcyjnej. Teraz chce realizować trzy angielskojęzyczne filmy rocznie i dwa francuskie. Jest to efekt nie tylko klapyale także słabych wyników w ostatnich latach takich produkcji jak:Studio potrzebuje więc nowego inwestora i to przed końcem roku fiskalnego, który wpompuje w firmę jakieś 100 milionów euro. Może się jednak okazać, że będzie musiało pozbyć się praw do swojej bogatej biblioteki – jest ona warta około 150 milionów euro i w jej skład wchodzą popularne cykleWśród potencjalnych kupców lub inwestorów jest Lionsgate, które będzie dystrybutorem nowego filmu Bessona . Innym jest Tarak Ben Ammar , który ma udziały m.in. w Vivendi i The Weinstein Co., a także w należącym do Bessona kompleksie hal filmowych Cite du Cinema. Z kolei katalogiem wytwórni zainteresowana jest francuska stacja TF1.