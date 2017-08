Po nagonce Ed Skrein rezygnuje z roli w "Hellboyu"

3 2 1



W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że Ed Skrein ) dołączył do obsady komiksowego widowiska. Dziś wiemy już, że w filmie nie wystąpi. Aktor zrezygnował, a powodem jest jego kolor skóry. Skrein miał wcielić się w postać majora Benjamina Daimio, członka Biura Badań Paranormalnych i Obrony, który na skutek stresu, gniewu lub bólu potrafi zamieniać się w dziką bestię. W komiksach bohater ma azjatyckie korzenie. Kiedy więc ogłoszono, że zagra go biały aktor, w sieci zawrzało. Dla wielu był to kolejny dowód na to, że Hollywood niczego się nie uczy i w dalszym ciągu uprawia proceder zwany wybielaniem postaci. Skrein przyjął rolę, nie znając jej komiksowej historii. Kiedy jednak poznał powody, przez które internauci byli oburzeni informacją o jego angażu, postanowił zrezygnować z roli. W oświadczeniu, które opublikował na Twitterze, stwierdził, że "musiał zrobić to, co uważał za właściwe".Pełne oświadczenie znajdziecie poniżej:Producencirównież wydali oświadczenie, w którym chwalą bezinteresowną postawę Skreina i wspierają jego decyzję. Podkreślili także, że nie było ich intencją obrażać kogokolwiek i że teraz, szukając odtwórcy roli Bena Daimio, będą kierowali się komiksowym oryginałem.