Po raz pierwszy w historii World of Tanks tryb gry jednoosobowej

Po raz pierwszy w historiipojawi się tryb gry dla pojedynczego gracza. Nazywać się będzie, a jego premiera będzie 22 sierpnia 2017 roku. Będzie to zawartość ekskluzywna dlana konsolach i w pełni darmowa. Nowy tryb jednoosobowy i epizodycznie do gry w kooperacji będzie odtwarzał najważniejsze wydarzenia historyczne, historie alternatywne oraz fikcyjne scenariusze.mówi TJ Wagner, dyrektor kreatywny i wykonawczy w Wargaming Chicago-Baltimore.War Stories zawiera dwie kampanie składające się z 3 rozdziałów każda. Brothers in Armour koncentruje się na armii czerwonej walczącej na froncie wschodnich w czołgach Sherman i jest wprowadzeniem w rozgrywkę dla nowych graczy. Flashpoint Berlin opowiada losy brytyjskiego czołgisty starającego się przedostać przez blokadę Berlina w czasach Zimnej Wojny. W niedalekiej przyszłości planowane są dwie następne historie z III Rzeszą prowadzącą inwazję na Wielka Brytanię oraz walkę o przetrwanie ludzkości w alternatywnym zakończeniu kryzysu kubańskiego.Historie War Stories opowiadane są przez animowane komiksy autorstwa Andi Ewingtona z ilustracjami PJ Holdena i Matt Timsona. Ich poprzednie dokonania to doskonale przyjęte serie oi seriaod wydawnictwa Dark Horse.Oprawę dźwiękową zapewnia guru ścieżek dźwiękowych do gier komputerowych, nominowany do nagród BAFTA Inon Zur (m.in.). Artysta dokłada zarówno swój talent, jak i doświadczenie jako były czołgista w armii.War Stories będzie miało premierę na konsolach Xbox 360, Xbox One, Xbox One S oraz PlayStation 4, a w rozdzielczości pełnego 4K na Xbox One X i PlayStation 4 Pro.