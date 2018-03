Pokaz "Na linii wzroku" i spotkanie z autorem "Taty w budowie"

3 2 1



17 marca (sobota) o 12:15 w Kinie Muranów zapraszamy najmłodszych i ich opiekunów na premierowy pokaz filmu. Po filmie rozmowa o wyzwaniach rodzicielstwa i ojcostwa z blogerem Tomaszem Bułhakiem (Tata w budowie), którą poprowadzi dziennikarz filmowy Piotr Guszkowski (Co Jest Grane 24).Półgodzinne spotkanie po filmie odbędzie się wokół wyzwań ojcostwa, budowania przyjacielskiej relacji z dzieckiem, a także oczekiwań dziecka wobec rodzica, tematów i wątków także obecnych w filmieMichi ma 11 lat i nigdy nie poznał swojego taty. Wszystko zmienia niewysłany list. Odnaleziony ojciec okaże się zupełnie inny niż wyobrażał go sobie chłopiec. Tak zaczyna się familijna przygoda.Michi mieszka w domu dziecka, gdzie na co dzień zmaga się z docinkami ze strony kolegów. Pewnego dnia natrafia na list mamy, którego adresatem jest jego ojciec. Listu nigdy nie wysłała, więc Michi postanawia sam odnaleźć tatę. Tom okazuje się zupełnie inny, niż chłopiec mógł się spodziewać – jest osobą niskiego wzrostu. Michi początkowo wstydzi się wyglądu ojca i nie chce go znać. Kolejne złośliwości kolegów sprawiają, że ucieka z sierocińca i trafia do mieszkania ojca.Wkrótce obaj odkryją, że mają ze sobą więcej wspólnego, niż przypuszczali, i mimo trudów mogą być prawdziwą rodziną.w kinach od piątku, 16 marca.