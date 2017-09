Pokazy Specjalne 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Młoda Greczynka Djam jedzie do Stambułu. W mieście spotyka zagubioną Francuzkę, która przyjechała do Stambułu jako wolontariuszka organizacji humanitarnej. I tak ruszają wspólnie ze Stambułu w kierunku Mityleny na greckiej wyspie Lesbos. To będzie podróż przepełniona muzyką, wolnością i nadzieją.James jest inżynierem, a Danielle badaczką dna oceanu. Spotykają się przypadkowo w hotelu na północnym wybrzeżu Francji, gdzie przygotowują się do niebezpiecznych wypraw. Oparta na powieści byłego korespondenta wojennego J.M. Ledgarda historia miłosna o młodych ludziach, którzy chcą być ze sobą mimo rozdzielających ich oceanów, kontynentów i wojny domowej. W rolach głównych: James McAvoy Steven przyjaźni się z 16-letnim Martinem, który nie ma ojca i którego niejako przyjął pod swoje skrzydła. Pewnego dnia przedstawia go swojej rodzinie. Od tego czasu sprawy przybierają nieoczekiwany, katastrofalny w skutkach obrót. W rolach głównych: Nicole Kidman Yves Saint Laurent to jeden z najbardziej znanych domów mody na świecie, którego kreacje przez lata kształtowały historię mody. Wszystkie z nich powstały na podstawie szkiców Yves'a Saint Laurenta – jednego z najbardziej utalentowanych ilustratorów mody wszech czasów.Z czasem każdy związek staje się zbyt zwyczajny. Czy dwoje ludzi może utrzymać związek, kiedy wokół jest tyle innych opcji? Millenialsi próbujący odnaleźć się w kulturze rodem z aplikacji randkowych mierzą się ze swoimi fizycznymi i emocjonalnymi granicami. Świetna rola Nicholasa Houlta W Chile, w otoczeniu pięknych, ośnieżonych Andów odbywa się ważny szczyt prezydentów Ameryki Łacińskiej. Nowy prezydent Argentyny stanie przed nie lada wyzwaniami, które na zawsze mogą zmienić jego polityczną przyszłość. Czy weźmie udział w politycznym buncie przeciwko niekoronowanemu królowi regionu, brazylijskiemu przywódcy?Trzeci film z serii "Wściekłość" rozpoczyna się pięć lat po wojnie między klanami jakuza Sanno i Hanabishi. Pokonani żołnierze Sanno zostają wchłonięci przez nową organizację. Klan Hanabishi chce stworzyć jedno, scentralizowane i sprawne przestępcze państwo.Nico to wyjątkowej urody niemiecka modelka, aktorka, piosenkarka, muza Andy'ego Warhola, która śpiewała w kultowym zespole Velvet Underground. Manager namawia ją na trasę po Europie. To dla niej ostatnia okazja do rozliczenia się z pogmatwaną przeszłością i szansa na odbudowę relacji z dawno nie widzianym synem. W roli głównej: fenomenalna Trine Dyrholm Uwagę Phuoc przyciąga piękna córka szefa, Chu, ale swoje względy dziewczyna okazuje też pracującemu w restauracji Mien. W miłosnym trójkącie między Mien a Phuoc pojawia się zazdrość o dziewczynę i dochodzi do przemocy. Historia niełatwej drogi poszukiwania szczęścia i sensu życia na tle wielokulturowego i wieloetnicznego społeczeństwa Wietnamu.W małym miasteczku w południowej Kalifornii żyje wiele kobiet i tylko kilku mężczyzn. Jest wiele teorii na temat ich zniknięć, ale dzieciaki, które wciąż czekają, mówią, że ojcowie wyruszyli na Księżyc. Pewnego dnia spotyka to również 15-letniego Michaela. Z udziałem Jamesa Franco Pewnego dnia kobieta dostaje paczkę z napisem "zwrot do nadawcy". Wysłała ją do przebywającego w odległym więzieniu męża. Zszokowana i zdezorientowana kobieta nie ma innego wyjścia, jak pojechać do więzienia osobiście i sprawdzić co się stało.Pewnego dnia Malena dostaje telefon z informacją, która odmienia jej życie: właśnie ma narodzić się dziecko, które chce adoptować. Malena wyrusza z Buenos Aires na argentyńską prowincję, by być obecną przy narodzinach.Ballada o barwnym życiu Węgra, który w wieku niespełna 30 lat stał się bohaterem narodowym. Attila Ambrus imał się różnych zawodów, by wreszcie stać się najbardziej znanym w kraju przestępcą. Kiedy od 1993 roku zaczął napadać na banki, opinia publiczna szybko ochrzciła go mianem "włamywacza dżentelmena". Najnowszy film reżysera(nagroda publiczności WFF 2004).Kiedy jej mieszkająca na Węgrzech matka niespodziewanie zapada w śpiączkę, Olga wraca do rodzinnego kraju. Znajduje w domu tajemniczą fotografię wykonaną wiele lat temu, która staje się dla niej pretekstem do swoistej podróży w przeszłość...Mona, Libanka, która zdobywała tajne informacje dla Mossadu, jest teraz poszukiwana. Mossad pomaga jej, dając nową tożsamość i ukrywając w mieszkaniu w Hamburgu. Finansuje też operację plastyczną twarzy. Kobieta opuści mieszkanie, kiedy tylko zagoją się rany. Do tego czasu ochraniać ją będzie Naomi, ambitna agentka wywiadu.Widok uchodźców w tonących łodziach i martwego, leżącego na plaży chłopca sprawiły, że blisko 80-letnia aktorka po raz pierwszy stanęła za kamerą. Redgrave zaczyna od czasów po II wojnie światowej, kiedy przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Niezwykle osobisty dokument o globalnym kryzysie związanym z uchodźcami.Jesienią 1977 roku NASA wystrzeliła w kosmos bliźniacze sondy Voyager. Do dziś są one w kosmosie, już poza układem słonecznym. Dokument przypomina o tym jednym z największych projektów w historii ludzkości.Z ostatniej chwili... właśnie pojawiła się informacja, że niezidentyfikowany obiekt latający, który został zestrzelony nad Moskwą, jest prawdopodobnie pochodzenia pozaziemskiego. Oszałamiające efekty specjalne, duża dawka humoru, trzymająca w napięciu akcja i losy Ziemi w rękach nastolatki Julii, córki pułkownika dowodzącego obroną. Efekty wizualne zrealizowane przez Platige Image.Winnie Mandela jest jedną z najbardziej intrygujących i jednocześnie kontrowersyjnych, potężnych kobiet polityków we współczesnym świecie. Kiedy jej mąż, Nelson Mandela, został skazany, sama zaczęła działać przeciwko apartheidowi w sposób nie uznający kompromisów. Podczas gdy Nelson został zapamiętany jako bohater, postać Winnie w mediach na całym świecie jest demonizowana.Kiedy w 2014 roku Państwo Islamskie zaanektowało syryjskie miasto Ar-Rakka jako swoją stolicę, anonimowi Syryjczycy postanowili walczyć z terrorystami przy pomocy kamer i telefonów. Z narażeniem życia dokumentują zbrodnicze działania terrorystów. Wierzą, że prawda pokazywana światu jest najskuteczniejszą bronią.Nico, argentyński aktor, postanawia wyjechać do Nowego Jorku i zacząć karierę na własnych warunkach. Na miejscu okazuje się jednak, że nie wygląda do końca jak Latynos, a jego akcent taki właśnie jest. Żeby się utrzymać, musi stać za barem albo opiekować się dziećmi...Darling jest najbardziej znaną na świecie duńską baleriną i zatańczy tytułową rolę w klasycznym przedstawieniu "Giselle", do którego jej mąż Frans robi choreografię. Podczas jednej z prób Darling doznaje kontuzji. Jednak kobieta się nie poddaje i zostaje trenerką Polly, młodej baleriny, która ma ją zastąpić.Współczesna Bułgaria wygląda optymistycznie, głównie dlatego, że wszyscy realiści i pesymiści wyjechali. Przejeżdżamy ulicami Sofii i przyglądamy się jej oczami kierowców taksówek i ich klientów. Poznajemy ich historie, które wydarzyły się w ciągu 24 godzin.Isabelle mieszka w Paryżu. Jest rozwiedzioną, samotną matką, która chce odszukać miłość – jedyną, prawdziwą i do końca życia – chociaż chyba już przestała w nią wierzyć. Spotyka na swej drodze nowego mężczyznę, przy którym przeżywa skrajne emocje: od radości i nadziei, po zagubienie i smutek. W roli głównej Juliette Binoche.Love story widziana oczami drona-pająka, przemierzającego pustynię Bliskiego Wschodu. Gordon pracuje w firmie ochraniającej biegnący przez pustynię rurociąg. Pewnego dnia dron-pająk spotyka dziewczynę i Gordon nawiązuje z nią kontakt.W 1982 roku Amos Gitai nakręcił kontrowersyjny dokument "Field Diary", będący kroniką negocjacji pomiędzy Palestyńczykami a Izraelczykami. Dziś powraca na okupowane od 50 lat terytoria, by opisać wysiłek zwykłych obywateli, próbujących poradzić sobie z konsekwencjami konfliktu.Sri Lanka 1983 rok, Jude Ratnam ma pięć lat i Czerwonym Pociągiem ucieka przed masakrą mniejszości Tamilów, do której podżegał popierający syngaleską większość rząd. Dziś Jude jest filmowcem i jedzie tym samym pociągiem z południa na północ kraju. Po drodze napotyka ślady trwającej 26 lat wojny domowej.Na jesienne wieczory przygotowaliśmy dla Was również istne Animowane szaleństwo! czyliOpowieść o magicznym kręgu życia i śmierci.Heta mieszka ze swoją foką w niezwykłym domu, pełnym tajemniczych pokoi i niekończących się korytarzy. Heta mieszka ze swoją foką w niezwykłym domu, pełnym tajemniczych pokoi i niekończących się korytarzy. Jej życie składa się z powtarzających się starannie zaplanowanych czynności.Wstań wcześnie, połknij witaminy, poćwicz i zetrzyj piasek z twarzy."[...] może to nie była kwestia dobra i zła. Błędy mogą przynosić korzyści. I odwrotnie." – Haruki MurakamiTajemniczy klient odwiedza dom pogrzebowy. Właściciele rozpoczynają śledztwo.Studium codziennej rutyny i monotonii.Luna zauważa tonącego w oceanie mężczyznę. Czy powinna wykorzystać swoją moc, by zostać superbohaterką?Magiczny las umiera bez światła. W poszukiwaniu zagubionego odbicia, Li.Le dociera do latarni morskiej...Apokaliptyczny animowany musical.W szwajcarskim miasteczku trwają przygotowania do wielkiego festiwalowego święta. Podekscytowani mieszkańcy czekają na przyjazd pierwszych muzyków.