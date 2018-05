Pokemony zawitają jednak w tym roku na Switchu

3 2 1



W nocy z wtorku na środę miała miejsce konferencja The Pokemon Company, na której zaprezentowano nowe produkcje z Pokemonami zmierzające na Nintendo Switch i smartfony. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje o nowych grach z Pikachu w roli głównej.Darmowa gra (z mikrotransakcjami w środku), która już dziś jest dostępna do pobrania na Nintendo Switch, a pod koniec czerwca zadebiutuje na smartfonach z iOS i Androidem. Zupełnie inny model rozgrywki i kwadratowy styl graficzny. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun prezentujący ten tytuł.Dwie gry przygotowane z myślą o nowych graczach, dla których jedynym kontaktem z Pokemonami było mobilne. Ten sam system łapania stworków, choć walka już w stylu znanym z przenośnych gier na konsole Nintendo. Będzie można transferować do nich Pokemony złapane w, a dodatkowo gry mają działać z nowym kontrolerem w kształcie Pokeballa. Premiera 16 listopada tego roku na Nintendo Switch. Więcej zobaczycie w poniższym zwiastunie.Twórcy potwierdzili, że w przyszłym roku zagramy na Switchach w ósmą generację Pokemonów, tworzoną z myślą o oddanych fanach serii. Więcej szczegółów na jej temat mamy poznać w późniejszym terminie.