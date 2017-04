Polański wraca do Cannes

Getty Images © Adam Nurkiewicz



Organizatorzy 70. Festiwalu Filmowego w Cannes ogłosili dodatkowe filmy, które zostaną pokazane podczas tegorocznej edycji imprezy. Wśród ujawnionych tytułów jest, czyli najnowszy obraz Romana Polańskiego . Niestety nie będzie się on ubiegał o Złotą Plamę, ponieważ zostanie pokazany głównej sekcji poza konkursem.Za to w konkursie głównym zobaczymy film Rubena Östlunda . Z kolei do sekcji Un Certain Regard włączone zostałyFestiwal w Cannes rusza 17 maja.