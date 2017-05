Polish i Bosworth o handlu żywym towarem

Getty Images © Pascal Le Segretain





) zrealizowali wspólnie film pod szyldem swojej nowej firmy producenckiej Make Picture. Jego tytuł toi opowiada o handlu żywym towarem w Ameryce Południowej.Akcja rozpoczyna się w Hondurasie. Bohaterka poznaje uroczego chłopaka, Hecho, który obiecuje przerzucić ją do Stanów Zjednoczonych, by wreszcie mogła dołączyć do swojej matki, której udało się przedostać nielegalnie przez granicę. Niestety, okazuje się, że to pułapka przygotowana przez szajkę niebezpiecznych przestępców. Polish stanął a kamerą filmu, zdjęcia powstały w Hondurasie, Gwatemali, Meksyku i Los Angeles. Aktualnie trwa post-produkcja filmu.