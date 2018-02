Polska premiera serialu "Zaraza"

Ciesząca się ogromną popularnością, jedna z największych hiszpańskich produkcji filmowych ostatnich lat, debiutuje przed polską publicznością w niedzielęna kanale Epic Drama.Gromadzący przed odbiornikami rekordową liczbę widzów serial już w tym momencie uznawany jest za jedną z najciekawszych propozycji hiszpańskiej telewizji ostatnich lat. Nowocześnie zrealizowana, doceniona przez krytyków wysokobudżetowa produkcja (koszt odcinka sięga 1,8 mln euro) bije na Półwyspie Iberyjskim rekordy oglądalności. Wedle danych producenta, premierowy odcinek zgromadził przed odbiornikami blisko o połowę więcej widzów niż ostatni sezon bardzo popularnej w HiszpaniiTło serialowych wydarzeń stanowi XVI-wieczna Sewilla, wówczas jedno z najbogatszych i najbardziej wpływowych miast na świecie. Mateo, dawny heretyk, chcąc spełnić ostatnią wolę swojego umierającego przyjaciela, musi wrócić do miasta, które skazało go na śmierć. Po przybyciu do Sewilli zostaje aresztowany, ale Inkwizycja ma dla niego propozycję: jeśli uda mu się rozwiązać tajemnicę serii popełnionych w mieście morderstw, zostanie ułaskawiony. Na ulicach piętrzą się stosy trupów, a on zostaje wciągnięty w spisek, który sięga samych szczytów władzy. Zaraza zabija coraz więcej ludzi, bramy Sewilli zostają zamknięte, presja wzrasta: Mateo musi znaleźć mordercę.to wyjątkowy thriller, pełen spisków, intryg i zdrad, trzymający w napięciu do ostatniej chwili.Poszerzający swe portfolio o popularną hiszpańską produkcję kanał Epic Drama rozpoczął nadawanie w Polsce w grudniu ubiegłego roku. Zasadniczy content stacji stanowią seriale kostiumowe, a szeroki zakres emitowanych produkcji obejmuje przede wszystkim tematykę wojenną, przygodową, kryminalną, romantyczną i obyczajową. Epic Drama to ponad 600 godzin treści w jakości HD, produkcje premierowe i nowości okraszone gwiazdorską obsadą. Wprowadzenie oferty stanowi odpowiedź na potrzeby rynku, na którym brakowało do tej pory miejsca poświęconego serialom kostiumowym.Dostęp do kanału mają abonenci Cyfrowego Polsatu od pakietu Mini HD. Od 1. stycznia kanał oferowany jest w pakiecie Film HD platformy, a promocyjnie będzie go można oglądać od pakietu Familijnego MAX HD - stacja dostępna jest na pozycji 49. Abonenci nc+ z pakietem Comfort+ mogą oglądać Epic Drama w ramach promocyjnego dostępu do wybranych kanałów pakietu Extra+ na pozycji 69 od 1. stycznia 2018r. Dodatkowo, abonenci platformy w dniach 15. lutego – 15. marca br. będą mieli dostęp do Epic Drama HD w ramach otwartego okna. Od 14. grudnia Epic Drama znajduje się również w ofercie Play Now w pakiecie Extra oraz w Orange w pakiecie Bogatym. Dostęp do kanału uzyskali ponadto widzowie popularnej na Śląsku platformy Elsat, gdzie Epic Drama znajdzie się w pakiecie Błękitnym oraz widzowie Tel-Kab Pruszków w pakiecie Dobry Extra na pozycji 59.