Polskie filmy na 15. Millennium Docs Against Gravity

15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 11-20 maja w Warszawie i Wrocławiu, w Gdyni 16-25 maja, w Lublinie 13–21 maja. Lokalna edycja festiwalu będzie miała miejsce także w Bydgoszczy, która odbędzie się 19–26 maja.w reżyserii Elwiry Niewiery Piotra Rosołowskiego to dokumentalna podróż śladami jednego z najbardziej fascynujących polskich filmowców. Michał Waszyński – rozchwytywany w przedwojennej Warszawie reżyser oraz wpływowa postać europejskiej i amerykańskiej kinematografii. Ten tajemniczy filmowiec był czołowym reżyserem przedwojennej Polski, a następnie wpływową postacią włoskiego i hollywoodzkiego przemysłu filmowego. Pracował z Orsonem Wellesem, Sophią Loren, Vittorio De Sicą. Jednak najbardziej spektakularny film, jaki udało mu się stworzyć, to jego własne życie.– wspominają reżyserzy filmu.Obraz Elwiry Niewiery Piotra Rosołowskiego miał swoją światową premierę na 74. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji , gdzie zdobył nagrodę Venezia Classici dla najlepszego filmu dokumentalnego o kiniezostał również wyróżniony dyplomem w konkursie filmów dokumentalnych na zeszłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Mińsku.Daty i miejsca pokazów znajdziecie tutaj: http://docsag.pl/pl/movies/the-prince-and-the-dybbuk/?dist=warszawa Zdobywca nagrody dla Najlepszego Filmu w Konkursie Filmów Studenckich na IDFA i wyróżniony na ZagrebDOX Klaudiusza Chrostowskiego zostanie po raz pierwszy zaprezentowany w Polsce podczas tegorocznego Millennium Docs Against Gravity. Dzieło Chrostowskiego to opowieść o osiemnastoletnim kulturyście Konradzie, który z uporem zabiega o atencję wiecznie nieobecnego ojca. Chrostowski stara się opowiedzieć o takim momencie w życiu, kiedy wszyscy oczekują od nas odpowiedzi, a jedyne co mamy to pytania.Daty i miejsca pokazów znajdziecie tutaj http://docsag.pl/pl/movies/call-me-tony/?dist=warszawa Na 15. Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravityczyli historia wzajemnych powiązań między strefami sztuki wysokiej, seksualności i rynku kultury opowiadana z perspektywy kariery niepokornego reżysera i artysty wizualnego Waleriana Borowczyka przez bliskie mu osoby i wielkie postacie kina zainspirowane jego twórczością. Film Kuby Mikurdy stara się odpowiedzieć na pytanie jak to się stało, że ten hołubiony w latach 70. XX wieku przez krytyków i festiwale filmowe artysta został w latach 80. XX wieku wchłonięty przez rynek filmów erotycznych? Film w oryginalny sposób portretuje zawirowania rewolucji seksualnej i jej konsekwencje. Udział wzięli w nim współpracownicy Borowczyka , a także znani filmowcy i teoretycy kina, w tym: Terry Gilliam Filmbył prezentowany w 2017 roku na MFF Karlowe Wary, swoją polską premierę będzie miał podczas 15. Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity.Daty i miejsca pokazów znajdziecie tutaj: http://docsag.pl/pl/movies/love-express-the-disappearance-of-walerian-borowczyk/?dist=warszawa Na tegorocznym 15. Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity po raz pierwszy zostanie zaprezentowany polskiej publiczności najnowszy projekt Katarzyny Kozyry pt.. Punktem wyjścia do obrazu Kozyry było zainteresowanie tzw. syndromem jerozolimskim. Cierpiące na tę przypadłość osoby, odwiedzające Ziemię Świętą, utożsamiają się z postaciami biblijnymi, najczęściej z Mesjaszem. Film powstał na podstawie rejestracji podróży artystki do Jerozolimy, podczas których rozmawia z tymi, którzy na początku XXI wieku wierzą, że są Jezusem.Daty i miejsca pokazów znajdziecie tutaj: http://docsag.pl/pl/movies/looking-for-jesus/?dist=warszawa Na swoją światową premierę, która odbędzie się na Milennium Docs Against Gravity, oczekuje. Najnowsze dzieło Jarosława Wszędybyła to film o pasji i walce z przeciwnościami losu. Główny bohater filmu, 25-letni Paweł marzy o tym, aby kiedyś zostać trenerem Arsenalu Londyn. Ale do tego daleka droga. Póki co zamiast marzeń jest brutalna rzeczywistość. Jako początkujący trener w Polsce, gdzie rozgrywa się historia, Paweł nie ma nic wspólnego ze sławą Arsenalu. Przeciwnie, pierwszą samodzielną pracą, jaką udaje mu się podjąć, jest trenowanie Czerwonych Smoków Brwinów, najgorszego zespołu piłkarskiego w całym kraju...Daty i miejsca pokazów znajdziecie tutaj: http://docsag.pl/pl/movies/the-dragon-spring/?dist=warszawa W programie 15. Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity znalazły się również tytuły, które polska publiczność miała już szansę poznać:Łukasza Środki, Marty Wójtowicz-Wcisło oraz Patrycji Lewandowskiej . Opisy filmów, daty i miejsca pokazów znajdziecie poniżej.