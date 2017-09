Polskie tytuły na 33. Warszawskim Festiwalu Filmowym

W tym roku Warszawski Festiwal Filmowy odbędzie się już po raz 33! Od 13 do 22 października na ekranach Kinoteki i Multikina Złote Tarasy będzie można obejrzeć filmy z całego świata. W programie pojawią się również polskie produkcje oraz obrazy będące efektem międzynarodowej współpracy, stworzone z udziałem polskich filmowców. Tradycyjnie, to jedna z pierwszych zapowiedzi programowych Warszawskiego Festiwalu Filmowego.Thriller rozgrywający się w świecie nastolatków ery internetu i mediów społecznościowych. Dwie grupy młodzieży z odmiennych światów, reprezentujące dwa różne systemy wartości zostają postawione naprzeciw siebie na skutek ryzykownej decyzji dorosłych. Kolejny krok pona drodze w poszukiwaniu prawdy o tym, co dziś kieruje wyborami młodych.Historia matki i syna, którzy w wyniku eksmisji w listopadzie 2013 roku tracą mieszkanie. Opowieść rozgrywa się na tle rzeczywistych wydarzeń, z wykorzystaniem materiałów dokumentalnych z zamieszek oraz z marszu nacjonalistów.Michael, 28-letni prawnik z Berlina, w niczym nie różni się od swojego szefa i przyjaciela, 34-letniego Franza. W piątek rano Michael przestaje mówić po niemiecku i staje się Polakiem – Michałkiem. Kiedy spotyka swojego ojca, którego nigdy nie widział, zdaje sobie sprawę ze swego wyobcowania.Warszawa, rok 2030. Wydawać by się mogło, że dla Adama lepsze jutro było wczoraj... Dotknięty amnezją bohater musi zacząć wszystko od nowa. Przeprowadza się i rozpoczyna pracę w korporacji.Kolumbijka Catalina studiuje prawo w Paryżu. By przedłużyć swój pobyt we Francji, pisze pracę naukową, która jej to umożliwi. W poszukiwaniu materiałów do pracy jedzie do Sarajewa, gdzie mieści się archiwum Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Film bośniackiego reżysera, który ukończył szkołę filmową w Łodzi. W jednej z głównych ról zobaczymy Andrzeja Chyrę Zdzisław Misiak, znany jako Dzidek, emerytowany król parków rozrywki, mieszka z 7-letnim wnukiem Hugo Huangiem w przyczepie kempingowej. Polska matka chłopca nie żyje, a chiński ojciec odsiaduje w hiszpańskim więzieniu wyrok za handel ludźmi. Słodko-gorzka historia o niezwykłej relacji dziadka i wnuka.Osadzeni i personel afrykańskiego wiezienia wyobrażają sobie, że odwiedza ich... papież Franciszek!W swoim najnowszym filmie ulubieniec warszawskiej publiczności Diego Lerman podąża śladami kobiety, która z całego serca pragnie adoptować dziecko. Skomplikowane procedury mogą przerosnąć każdego, szczególnie jeśli brakuje oparcia w najbliższych.Czuła komedia o dziesięcioletnim chłopcu, który chce zagrać główną rolę w musicalu o Janie Pawle II.W przytulnej knajpie w jednym z polskich miast dochodzi do serii mniej lub bardziej przypadkowych spotkań młodych ludzi.Jedenastoletnia Joanna mieszka pośrodku baśniowego lasu z matką, która nie może pogodzić się ze śmiercią męża.Już 7 września 2017 r. ogłosimy program Rodzinnego Weekendu Filmowego!Więcej informacji o filmach prezentowanych podczas 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego na wff.pl