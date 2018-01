Porywająca opowieść o tym, że niełatwo być innym

Już 19 stycznia na ekranach kin zagości ekranizacja książki R.J Palacio . Debiutancka powieść R.J. Palacio podbiła serca amerykańskich czytelników i przez ponad 5 lat pozostawała na liście bestsellerów "New York Timesa". W porywającej ekranizacji powieści wystąpią Julia Roberts Owen Wilson i znany ze znakomitegojest opowieścią o Auguście, ale tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. W końcu każdy z nas marzy o tym, by zostać zauważonym i by inni lubili nas takimi, jacy jesteśmy. Ta zapadającą w pamięć powieść o dobroci, przyjaźni, odwadze i inności przez kilka ostatnich lat bawiła i wzruszała czytelników na całym świecie. Opublikowana w 45 krajach i sprzedana w liczbiepowieść weszła już do klasyki współczesnej literatury, zdobywając serca kolejnych czytelników.Nie jestem zwykłym dzieckiem tylko dlatego, że nikt nie patrzy na mnie jak na zwykłe dziecko – mówi o sobie August. I nie mija się z prawdą, bo przecież na widok "zwykłego" dziesięciolatka młodsze dzieci nie uciekają z krzykiem, a starsze i dorośli nie odwracają głowy z obrzydzeniem lub przerażeniem albo – w najlepszym wypadku – z konsternacją. August jest inteligentnym, dowcipnym chłopcem i jego życie wyglądałoby pewnie zupełnie inaczej, gdyby nie jeden zmutowany gen, z powodu którego ma zdeformowaną twarz i zanim skończył dziesięć lat, przeszedł dwadzieścia siedem operacji. Do tej pory widział siebie oczami kochających go bezwarunkowo rodziców i siostry. Teraz, gdy idzie do szkoły – od razu do piątej klasy – przyjdzie mu się zmierzyć ze światem rówieśników i starszych uczniów, z ostracyzmem, uprzedzeniami, a czasem ze zwykłym chamstwem i podłością. Spotka się jednak również z dobrocią, przyjaźnią i wspaniałomyślnością. Kontakt z rówieśnikami odmieni Augusta. Ale czy tylko jego?Historia początkowo opowiadana jest z punktu widzenia Auggiego, wkrótce jednak poznajemy ją także z perspektywy jego szkolnych przyjaciół, siostry, jej chłopaka i innych. Ich głosy składają się na opowieść o społeczności zmagającej się z odmiennością jednego ze swoich małych członków.pokazuje, że prawdziwe piękno kryje się w każdym z nas. Trzeba tylko pozwolić mu się ujawnić.Na fali międzynarodowego sukcesu książki powstały kolejne pozycje, zarówno skierowane do najmłodszychczytelników (ilustrowana wersja historii Auggiego dla dzieci –), jak i inne, pozwalające czytelnikom jeszcze lepiej poznać świat Auggiego Pullmana: kontynuacja książki pt.", która przedstawia spojrzenie na świat Augusta z trzech nowych punktów widzenia, oraz dwa uzupełniające tytułyz inspirującymi cytatami i złotymi myślami, dotyczącymi odwagi, przyjaźni, miłości i życzliwości przez cały rok.Tylko w pierwszy weekend po premierze filmu w Stanachzarobił ponad 27 milionów dolarów. Ten wynik aż trzykrotnie przekroczył oczekiwania portali branżowych! Producenci ostatecznie spodziewają się pięciokrotnego przebicia, czyli wpływów ze sprzedaży na poziomie 135 milionów dolarów. Z informacji otrzymanych od Monolith Films, polskiego dystrybutora tytułu, liczba wyświetleń trailera na oficjalnym kanale Monolith Films osiągnęła blisko 380 tysięcy wyświetleń. Na Facebooku zwiastun wyświetlono aż 250 tysięcy razy, zareagowało na niego 6 000 osób.