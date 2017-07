Poszukiwane wokalistki do utworu z "Igrzysk Śmierci"

Koncerty odbędą się 26 listopada w TAURON Arena w Krakowie oraz 27 listopada w Hali Torwar w Warszawie.Na scenie, oprócz autora muzyki do najpopularniejszych hollywoodzkich produkcji takich jak:czy, zobaczymy chór oraz Czeską Narodową Orkiestrę Symfoniczną. James Newton Howard poszukuje osób, chcących wykonać jeden z najsłynniejszych filmowych utworów ostatnich lat -. Piosenka powstała do trzeciej serii, bijącego rekordy popularności filmui oryginalnie została wykonana przez odtwórczynię głównej roli, aktorkę Jennifer Lawrence Jeśli potrafisz śpiewać i marzysz o występie na wielkiej scenie - to konkurs dla Ciebie! Do wygrania występ u boku wybitnego kompozytora muzyki filmowej w towarzystwie jednej z najlepszych europejskich orkiestr symfonicznych! Po zapoznaniu się z regulaminem, swoje zgłoszenie należy przesłać przez specjalnie przygotowaną stronę http://www.jamesnewtonhoward.com/competition/ załączając nagranie z własną wersją piosenki. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września. James Newton Howard osobiście dokona wyboru dwóch wokalistek, które zaśpiewają w listopadzie w Krakowie lub w Warszawie.***Amerykański muzyk i kompozytor James Newton Howard jest jednym z najbardziej utytułowanych twórców muzyki filmowej naszych czasów. Współpracuje z najwybitniejszymi reżyserami światowego kina. Jego kompozycje dopełniają najpopularniejsze filmy hollywoodzkie. Otrzymał osiem nominacji do Oscara, cztery nominacje do Grammy i Złotych Globów. W trakcie swojej kariery napisał muzykę do ponad 120 różnych gatunkowo filmów.James Newton Howard był jednym z najważniejszych gości tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach, gdzie otrzyma Kryształowy Glob za wybitne zasługi dla światowego kina. W listopadzie wystąpi w Polsce w ramach trasy "30 lat hollywoodzkiej muzyki".Bilety do nabycia nai w autoryzowanych punktach sprzedaży. Więcej informacji: