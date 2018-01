Potężne Kaczory wracają na lodowisko

wracają. Najfajniejsi hokeiści w historii kina tym razem pojawią się na małym ekranie. Przypomnijmy, że będzie to już ich drugi telewizyjny występ - po kampowymz 1996 roku.Za produkcją stoi ABC Signature Studios, zaś scenariusz napisze Steven Brill , autor oryginalnej trylogii. Nie wiadomo na razie, czy Emilio Estevez powtórzy swoją kultową rolę i czy w ogóle w jakikolwiek sposób zostanie zaangażowany w produkcję. Miejmy nadzieję.Oryginał to film familijny o prawniku ( Emilio Estevez ), który z powodu wypadku w dzieciństwie musiał zrezygnować z kariery gracza hokejowego. Bohater przenosi sprawdzoną taktykę z tafli lodowiska na salę sądową. Irytująca pewność siebie zostaje jednak ukarana - złapany przez policję podczas prowadzenia samochodu po pijaku zostaje zmuszony do prowadzenia młodzieżowej drużyny hokejowej.