Power Ranger współpracownikiem Aquaman

Znany z nowych Ludi Lin dołączył do obsadyAktor wcieli się w postać Murka. To przywódca Ludzi Wojny - doborowej jednostki armii Atlantydy. Żołnierze ci są zaufanymi sprzymierzeńcami tytułowego bohatera.Aquaman ( Jason Momoa ) to jeden z herosów komiksowego uniwersum DC Comics. Władca podmorskiej krainy Atlantyda należy do założycieli Ligi Sprawiedliwości. W skład grupy wchodzą m.in. Superman, Batman, Wonder Woman i Green Lantern.Szczegóły fabuły filmy wciąż nie są znane. Samą postać Aquamana zobaczymy jeszcze w tym roku. Jest bowiem jednym z bohaterówPremierę "Aquamana" zaplanowano na 21 grudnia 2018.