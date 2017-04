Powstaje animowana adaptacja "Watchmen. Strażników"?

3 2 1



Od premieryw reżyserii Zacka Snydera minęło już 8 lat. Czy to wystarczająco dużo czasu, by nadeszła pora na nową próbę ekranizacji komiksu Alana Moore'a Dave'a Gibbonsa ? Wygląda na to, że wytwórnia Warner Bros. odpowiada na to pytanie twierdząco i szykuje animowaną adaptacjęTak przynajmniej wynika z ankiety, w jakiej Warner pyta widzów o ich opinie na temat nadchodzących projektów studia. W dokumencie znalazł się fragment ujawniający, że w przygotowaniu jest rysunkowa wersja. Film opisywany jest jako "made-for-video", co oznacza, że prawdopodobnie nie trafi do kin, a zadebiutuje od razu na rynku DVD - podobnie jak inne animowane ekranizacje ikonicznych komiksów DC, choćbyczyMa to być "wierna adaptacja" zrealizowana w wizualnym stylu oryginału. Udostępniony opis filmu brzmi następująco:Film prawdopodobnie jest dopiero na etapie rozwoju albo w trakcie produkcji. Nie wiadomo na razie nic o przewidywanej dacie premiery.