Powstaje nowy film o "chłopcach z ferajny"

Studio New Line Cinema przygotowuje filmOpowie on o gangsterach, którzy kontrolowali bostońską drużynę koszykarską i ustawiali mecze w latach 70.Wśród zaplątanych w aferę przestępców byli m.in. James Conway i Henry Hill, którzy byli bohaterami Martina Scorsesego . To ich zagrali Robert De Niro Ray Liotta . Historię, która będzie podstawą filmu, pokazano już w dokumencieZa kamerą stanie Seth Gordon ), a scenariusz napisze Robert Carlock . Za produkcję odpowiedzą studia RatPac Entertainment, Exhibit A Entertainment i Steel Titan Productions.