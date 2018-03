Powstanie horror o zabójcy Lincolna

Permut Presentations nabyło prawda do scenariusza filmu. To horror historyczny o pokłosiu zabójstwa prezydenta Lincolna.Będzie to opowieść o Henrym Rathbonie, bliskim przyjacielu Lincolna, który był obecny w Ford Theatre w czasie zamachu przeprowadzonego przez Johna Wilkesa Bootha i został przez niego dźgnięty nożem. Niedługo po zabójstwie męża stanu, bohatera zaczynają prześladować przerażające halucynacje. Jego żona Clara podejmuje desperacką próbę ocalenia jego życia.Produkuje David Permut ). Scenariusz napisała Alexa Garster na podstawie powieści Caleba Jennera Stephensa