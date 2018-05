Powstanie pełnometrażowa wersja "Legend polskich"

Pod koniec 2019 roku do kin trafi pełnometrażowa wersja popularnego cykluNad filmem fabularnym pod roboczym tytułem, pracuje zespół Allegro, który jest producentem głównym, oraz Platige Image z reżyserem Tomaszem Bagińskim na czele. Koprodukcją oraz dystrybucją widowiska zajmie się Next Film. Liczymy na to, że w tytułowej roli powróci Robert Więckiewicz - Możemy zdradzić, że "Twardowsky 3.14" będzie kontynuacją przygód bohaterów – choć nie wszystkich, ale pojawi się też kilka nowych postaci. Odwiedzimy piekło. Odwiedzimy przeszłość i przyszłość Polski. Chcemy sprowadzić Twardowskyego na ziemię, tak aby dołączył do pozostałych bohaterów Legend Polskich - mówi Tomasz Bagiński Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:w nowoczesnej formule łączą rozrywkę głównego nurtu z zaawansowaną techniką filmową. Na nowo przedstawiają najpopularniejsze polskie legendy, w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla młodego odbiorcy, żyjącego w świecie internetu i mediów społecznościowych. Allegro do współpracy przy Legendach Polskich zaprosiło znanych twórców, aktorów i muzyków, a reżyserię ponownie powierzyło Tomaszowi Bagińskiemu. Dotychczas na cały projekt składa się pięć filmów krótkometrażowych, zbiór opowiadań znakomitych polskich autorów, audiobook, covery znanych utworów w nowych aranżacjach oraz teledyski.od początku towarzyszy duże zainteresowanie - na You Tube wszystkie produkcje obejrzano już ponad 54 mln razy. Teraz bohaterów Legend Polskich będzie można zobaczyć na dużym ekranie.