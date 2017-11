Poznajcie drugą gwiazdę "Shazam!"

Getty Images © Tommaso Boddi



Znany z disneyowskiego serialu Asher Angel dołączył do obsady ekranizacji komiksu. Młodziutki aktor wcieli się w Billy'ego Batsona, który za pomocą tytułowego magicznego słowa zamienia się w superbohatera.Obdarzone mocami mitycznych postaci alter ego Batsona zagra Zachary Levi , seria). Rolę czarnego charakteru miałby otrzymać Mark Strong . Za kamerą stanie David F. Sandberg ). Scenariusz napisali Henry Gayden to jeden z najdłużej przygotowywanych przez należące do Warner Bros. studio New Line. Pierwsze próby miały miejsce, zanim jeszcze powstało kinowe uniwersum DC. Wtedy jednak film miał być tak naprawdę skupiony na postaci Black Adama, w którego wcieli się Dwayne Johnson . Później Warner Bros. zdecydowało się, żebędzie oddzielnym widowiskiem.Premieraw 2019 roku.