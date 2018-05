Poznajcie fabułę nowej wersji "Dumbo"

Wytwórnia Disneya zaprezentowała oficjalny opis, nowej wersji. Film w reżyserii Tima Burtona trafi do kin 29 marca 2019 roku.Holt był niegdyś gwiazdą cyrku. Potem został wysłany na wojnę, a koszmarne frontowe doświadczenia zmieniły go bezpowrotnie. Właściciel cyrku Max Medici zatrudnia bohatera do opieki nad Dumbo - małym słoniem, który z powodu nienaturalnie dużych uszu stał się pośmiewiskiem w cyrkowym zespole. Pewnego dnia dzieci Holta odkrywają, że Dumbo potrafi latać. Rzutki przedsiębiorca Vendevere oraz powietrzna artystka Colette Marchant postanawiają wówczas za wszelką cenę zrobić ze słonika gwiazdę.Główne role w filmie grają Colin Farrell