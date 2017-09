Do obsadydołączyła właśnie dwójka aktorów. Są to: Y'lan Noel ) i Lex Scott Davis ).Film będzie prequelem cyklu. Zobaczymy w nim pierwszą, testową Noc Oczyszczenia, która została zorganizowana na Staten Island. Aby znaleźć osoby chętne wziąć udział w eksperymencie, władze obiecały biednym uczestnikom wysokie sumy, jeśli tylko przetrwają do rana.Obowiązki reżysera przejął Gerard McMurray