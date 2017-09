Poznajcie kolejnych aktorskich "Młodych Tytanów"

Getty Images © Jonathan Leibson



Trwa proces obsadzania ról w serialu. Jest to aktorska ekranizacja komiksu "Młodych Tytanów".Angaż otrzymali właśnie: Ritchson wcieli się w postać Hanka Halla, lepiej znanego jako Hawk. Kelly zagra Dawn Granger, czyli Dove. Razem stanowią parę zarówno w życiu prywatny, jaki w sytuacjach walki ze złem. On jest mięśniami, ona rozumem.W pierwszym sezonie para ma być na drugim planie. Jeśli spodoba się widzom, to od drugiego sezonu będą już równoprawnymi członkami ekipy Tytanów.