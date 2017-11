Poznajcie partnera "Detektywa Pikachu"

Getty Images © Dimitrios Kambouris



Znany z serialu Justice Smith zagra główną rolę w pierwszym aktorskim filmie o przygodach pokemonów.Fabuła ma się kręcić wokół postaci znanej jako Detektyw Pikachu. To gadający pokemon, który nie jest tak potężny i zwinny jak inni przedstawiciele jego gatunku. Stworek wykazuje się jednak dużą inteligencją i ma talent do rozwiązywania kryminalnych zagadek.Za kamerą stanie Rob Letterman ). Za fabułę odpowiadają scenarzyści. Realizację sfinansują Legendary i Universal.Pokemony rozpoczęły swój byt w 1996 roku jako gra wideo. Już rok później pojawił się pierwszy serial animowany. A w 1998 roku film. Od tamtej pory moda na kieszonkowe potwory nie maleje. Do dziś powstało 19 filmów pełnometrażowych. Większość z nich przeznaczona była jednak wyłącznie na rynek japoński i do innych krajów trafiały raczej przypadkiem niż celowo.