Poznajcie pierwszych członków obsady serialu "Watchmen"

), Don Johnson ), Tim Blake Nelson ), Louis Gossett Jr . (), Adelaide Clemens ) i Andrew Howard ) dołączyli do obsady pilota serialu HBO. Na razie nie ujawniono, kogo zagrają.to adaptacja kultowego komiksu "Strażnicy" autorstwa Alana Moore'a Dave'a Gibbonsa , który został już raz zekranizowany pod postaciąAutorem nowej wersji jest Damon Lindelof ).Serial nie będzie najprawdopodobniej wierną adaptacją komiksowego oryginału. Jak twierdzi prezes HBO Casey Bloys:to historia grupy zamaskowanych bohaterów żyjących w alternatywnej Ameryce i od lat 40. XX wieku toczących walkę z przestępczością. Dzięki pojawieniu się tytułowych Strażników historia USA i świata potoczyła się innym torem. Po wielu latach bohaterowie zaprzestali działalności. Aż do dnia, gdy nieznany sprawca morduje jednego z nich. Czy to początek polowania na superbohaterów? (nota wydawcy)