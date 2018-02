Poznajcie przywódcę Doom Patrol z "Titans"

Getty Images © Jason Kempin



) dołączył do obsady serialuTo aktorska wersja kreskówkiinspirowanej komiksami DC. Serial opowie o grupie nastolatków, które już wkrótce mogą zostać superbohaterami. Ściągnięci z różnych zakątków świata mają stworzyć ekipę, której przewodzić będzie Dick Grayson (Brenton Thwaites).Bichir zagra doktora Nilesa Cauldera (alias Szefa) - genialnego naukowca podróżującego po świecie w poszukiwaniu ludzi potrzebujących cudu, by przeżyć. Doktor nie cofnie się przed niczym, by pomóc tym, którzy jego zdaniem są w potrzebie. Wkrótce bohater zgromadzi drużynę "najdziwniejszych superbohaterów świata" znanych jako Doom Patrol.Serial zadebiutuje w tym roku w serwisie streamingowym DC.