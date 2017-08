Poznaliśmy polską cenę Xboksa One X - nie ma dramatu

Microsoft zapowiedział właśnie, podczas specjalnej transmisji na żywo z targów gamescom 2017, że 7 listopada tego roku (czyli równo z resztą świata) konsolazadebiutuje w Polsce w orientacyjnej cenie 2099 złotych. Biorąc pod uwagę aktualny kurs euro jest to minimalnie mniej niż przyjdzie zapłacić za nią naszym zachodnim sąsiadom.Co więcej, polscy gracze, tak jak ich zachodni koledzy, będą mogli zamówić w przedsprzedaży konsolę w limitowanej edycji. Edycja ta ma być dostępna jedynie przed premierą i tylko do wyczerpania nakładu. W skład zestawu wejdą:- Konsolaw limitowanej edycji- Kontroler bezprzewodowyw limitowanej edycji- Podstawka pionowa do konsoli- Kabel HDMI obsługujący 4K- Kabel zasilania- 14-dniowy próbny abonament- 1-miesięczny abonamentDla porównania ceny pozostałych, aktualnie dostępnych konsol, w wersji z dyskiem 1 TB:z jedną grą -z dwoma grami -bez gier -