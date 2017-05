Prace nad "Ostatnim okrętem" zostały wstrzymane

Prace nad kolejnym sezonem serialuzostały wstrzymane. Powodem jest depresja jego gwiazdy, Erica Dane'a . Aktor poprosił o kilka tygodni wolnego, by móc wrócić do zdrowia.Aktualnie trwały zdjęcia do piątego sezonu, który miał zadebiutować latem 2018 roku. Czwarty sezon jest już podobno gotowy. Nie wiadomo jednak, czy urlop zdrowotny Dane'a będzie miał wpływ na jakieś opóźnienia.Akcja serialu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, kiedy to dochodzi do epidemii śmiercionośnego wirusa, który dziesiątkuje ludzkość. Załoga niszczyciela marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych pod dowództwem Nathana Jamesa granego przez Erica Dane'a unika skutków kataklizmu. Ocalali starają się przystosować do otaczającego ich świata i szukają przyczyny katastrofy.