Predator wraca na plan, Shane Black szykuje dokrętki

"Nieee! Tylko nie dokrętki!"

Nawet śmiertelnie niebezpieczny łowca z kosmosu nie uchroni się przed dokrętkami. Wygląda na to, że ekipa filmuwraca na plan, by dopiąć film na ostatni guzik.Umieszczona na stronie internetowej Kanadyjskiej Gildii Reżyserów lista powstających filmów wzbogaciła się o- rzekomo tytuł, pod którym powstaje film Shane'a Blacka . Oznacza to, że zaplanowano dodatkowe zdjęcia. Nie wiadomo jednak, co jest przyczyną potencjalnych dokrętek. Parę miesięcy temu odbyły się pokazy testowe widowiska, możliwe więc, że dodatkowe dni zdjęciowe zaplanowano, by uwzględnić uwagi zebrane od widzów.Ale nie jest to powód do obaw, dokrętki są obecnie normalną częścią procesu produkcyjnego. Ekipa wróci na plan w Vancouver w dniach 12-29 marca.Bohaterami obrazu mają być wojskowi cierpiący na zespół stresu pourazowego. Jeden z nich widział, jak nieopodal spokojnych przedmieść ląduje statek Predatorów, co rząd USA chce utrzymać w tajemnicy. Specjalna jednostka ma wyeliminować niewygodnego świadka, a przy okazji pozbyć się jego kolegów z frontu. Jednak podczas akcji żołnierze zabijają napastników, przejmują autobus i postanawiają sami zrobić porządek - zarówno z rządowymi zabójcami, jak i z Predatorami, którzy zagrażają życiu mieszkańców. Prowadzi to do zaskakującego sojuszu z cywilami oraz partyzanckiej walki z kosmicznymi najeźdźcami na przedmieściach.W obsadzie znaleźli się m.in. Thomas Jane Premiera: 3 sierpnia.