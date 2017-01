Premiera nowego serialu "Six" 19 stycznia w HBO GO i 20 stycznia w HBO

W piątek, 20 stycznia o godz. 20:10 w HBO będzie można obejrzeć pierwszy odcinek nowego serialu sensacyjnego. Jego twórcy prezentują opartą na prawdziwych wydarzeniach historię legendarnego Navy SEAL Team Six – amerykańskiego oddziału żołnierzy do zadań specjalnych. Premierowy odcinek dostępny będzie już 19 stycznia, dzień po amerykańskiej premierze, w serwisie internetowym HBO GO.Nowoczesny i świetnie wyszkolony oddział żołnierzy do zadań specjalnych wyrusza z misją do Afganistanu. Zadaniem jego członków jest odszukanie i wyeliminowanie groźnego szefa afgańskich talibów, którego działania mają ogromny wpływ na destabilizację regionu. Sytuacja się komplikuje, kiedy wychodzi na jaw, że obywatel Stanów Zjednoczonych współpracuje z terrorystami.Ośmioodcinkowy serial sensacyjnyw sposób niezwykle realistyczny pokazuje obraz współczesnej wojny i jej uczestników. Twórcom udaje się wiernie i z dbałością o szczegóły pokazać codzienne życie żołnierzy – ich emocje, zmagania z rzeczywistością i zaangażowanie w sprawę. Scenariusz zainspirowany został prawdziwymi historiami oddziału Navy SEAL, które pokazują, jak skomplikowane jest ich życie zawodowe i prywatne, a także jak trudne decyzje dotyczące życia i śmierci muszą często podejmować. Jednocześnie jest to historia wyjątkowego braterstwa i męskiej przyjaźni w trudnych warunkach.to serial autorstwa nominowanego do Oscara scenarzysty Williama Broylesa ) i weterana wojennych operacji specjalnych, Davida Broylesa . Wśród reżyserów produkcji znalazła się m.in. nominowana do Oscara Lesli Linka Glatter (seriale). W głównych rolach występują: Walton Goggins ), Barry Sloane ), Kyle Schmid ) oraz Juan Pablo Raba (serial). Serial wyprodukowany przez A+E Studios we współpracy z Weinstein Television.Pierwszy odcinek serialuobejrzeć będzie można w piątek, 20 stycznia o godz. 20:10 w HBO. Premierowy odcinek dostępny będzie już 19 stycznia, dzień po amerykańskiej premierze, w serwisie internetowym HBO GO.