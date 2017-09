Premiera serialu "Absentia" 26 września o godz. 22:00 w AXN

26 września o godz. 22:00 w AXN zadebiutuje serialAgentka FBI, po 6 latach zagadkowej nieobecności, wraca do rodzinnego Bostonu. Musi rozwiązać zagadkę swojego zaginięcia i stawić czoła nowej rzeczywistości, w której wszyscy jej bliscy ułożyli sobie życie na nowo.Grana przez Stanę Katic Emily Byrne, podczas pościgu za seryjnym, mordercą zniknęła bez śladu, a policja uznała ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie. Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu dowiaduje się, że jej mąż ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw. Stanę Katic widzowie znają m.in. z serialuoraz filmu, gdzie grała u boku Daniela Craiga Stana jest także producentką wykonawczą. Męża głównej bohaterki gra Patrick Heusinger , którego można oglądać w takich produkcjach, jakczy. W serialu zobaczymy także Carę Theobold ) i Richarda Brakea ).Reżyserem oraz producentem wykonawczym nowej produkcji SPT Networks jest Oded Ruskin ). Wśród producentów są także: Maria Feldman ), Matt Cirulnick i Julie Glucksman . Scenariusz pilotażowego odcinka napisała Gaia Violo.Premiera serialuwe wtorek 26 września o godz. 22:00 w AXN. Kolejne odcinki w każdy wtorek o 22:00.