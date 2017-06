Proces Billa Cosby'ego zakończony

Getty Images © Kevin Hagen



Proces Billa Cosby'ego dobiegł końca. Groziło mu nawet trzydzieści lat więzienia. Ale za kratki nie trafi. Postępowanie karne zostało umorzone, gdyż ławnicy nie byli w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska w sprawie zarzutów wobec 79-letniego komika. Cosby został oskarżony o gwałt na Andrei Constand w 2004 roku - kobieta miała zostać odurzona narkotykami i winem, a następnie wykorzystana seksualnie bez swojej zgody. Cosby przyznał, że uprawiał z nią seks, jednak przekonywał, że doszło do tego za zgodą Constand. W obliczu braku świadków oraz mocnych dowodów, po ponad pięćdziesięciu godzinach narad, nie udało się ustalić jednomyślnego wyroku. Zaś sąd w Norisston w Pensylwanii umorzył sprawę.Chociaż za sprawą nagłośnienia całej afery w mediach blisko sześćdziesiąt kobiet oskarżyło Cosby'ego o molestowanie seksualne, to większość zarzutów uległa przedawnieniu, z kolei reszta trafiła do sądów cywilnych. Prokuratura nie składa jednak broni i będzie chciała ponownie sądzić komika.Na reakcję filmowego środowiska nie trzeba było długo czekać. "Ten proces to nie tylko sprawa Cosby'ego . Kiedy kobiety widzą, jak triumfuje sprawiedliwość, mogą spać spokojnie. Odpowiedzcie sobie na pytanie, co się dzieje, gdy nie widzą" - pisała Lena Dunham - Jestem sercem z każą ofiarą, której cierpienie zostało dziś unieważnione"."Społeczeństwo traci wiarę w system sprawiedliwości. Ludzie tracą wiarę w swoich przywódców. Niesprawiedliwość i korupcja niszczą nas każdego dnia" - grzmiał na twitterze George Takei . Swojego rozczarowania nie krył również Judd Apatow, który stwierdził, że nawet jeśli linia obrony aktora nie była kłamstwem, to przyznał się do dziesiątek zdrad pod wpływem metakwalonu.