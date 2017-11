Producent "Dziewczyn" molestował? Twórczynie serialu go bronią

Aktorka Aurora Perrineau zgłosiła się na policję i złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez producenta i scenarzysta serialu Murraya Millera . Perrineau twierdzi, że producent napastował ją seksualnie w 2012 roku, kiedy miała 17 lat. Policja potwierdziła otrzymanie zawiadomienia i poinformowała o wszczęciu postępowania. Miller , za pośrednictwem swoich przedstawicieli, wystosował specjalne oświadczenie, w którym zaprzeczył oskarżeniom. Ujawnił też, że kilka tygodni temu zgłosił się do niego prawnik Perrineau , który zażądał spore sumy pieniędzy i zagroził, że jeśli aktorka jej nie otrzyma, to nagłośni sprawę. Miller nie zgodził się, a jego prawnicy zebrali ponoć wystarczające dowody, które potwierdzają jego niewinność.Murem za Millerem stanęły twórczynie serialu Lena Dunham Jenni Konner . Panie stwierdziły, że jesteśmy w ważnym momencie historii. Po raz pierwszy kobiety tak odważnie i masowo opowiadają o mrocznej stronie show-biznesu i obie autorkiradują się z takiego obrotu spraw w Hollywood. Podkreślają jednak, że w procesie burzliwej przemiany, gorliwość i zapał w oczyszczaniu z brudów może powodować oskarżanie niewinnych osób. Dunham Konner są przekonane, że właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku. Ponieważ znają go doskonale, gdyż blisko ze sobą współpracowali przez pół dekady, wierzą w jego niewinność.