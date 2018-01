Producentka "X-Men" gotowa na współpracę z Marvelem

Seria filmów o X-Men wydaje się w tym roku wyjątkowo mocna. W 2018 do kin trafią aż trzy filmy z tego uniwersum:. Zarazem jednak przejęcie studia 20th Century Fox postawiło przyszłość cyklu pod znakiem zapytania (choć umowa ma zostać sfinalizowana dopiero w 2019 roku). Producentka Lauren Shuler Donner udzieliła ostatnio wywiadu, w którym odniosła się do tego tematu i zdradziła, czy byłaby gotowa pracować ze swoim byłym podopiecznym, Kevinem Feige'em , powiedziała Donner Jeśli faktycznie dojdzie do połączenia kinowego uniwersum X-Men z kinowym uniwersum Marvela, na razie nie wiadomo, jak miałoby się to odbyć. Czy oznacza to reboot i zmianę dotychczasowych aktorów i przepisanie opowiedzianych dotychczas historii? Noah Hawley , scenarzysta serialu, zdradził właśnie, że wciąż pisze scenariusz filmu o Doktorze Doomie zamówiony przez 20th Century Fox - zupełnie, jakby na horyzoncie nie było żadnej zmiany. Czy możliwe zatem, że - nawet po ostatecznym przejęciu Foxa - Disney postanowi nie łączyć dwóch cykli i Avengers nigdy nie spotkają się z X-Men czy Fantastyczną Czwórką? Czas pokaże.