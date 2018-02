Przełom w śledztwie w sprawie śmierci Natalie Wood?

Kilka lat temu policja z Los Angeles otworzyła na nowo sprawę śmierci aktorki Natalie Wood . Jest postęp: śledczy podobno mają oko na jej męża, Roberta Wagnera Policja twierdzi, że Wagner "wciąż zmieniał swoje zeznania" i że "jego wersja historii się nie klei". Chwilowo uznawany jest on za tzw. "person of interest". To termin oznaczający kogoś uwikłanego w śledztwo, ale nie oskarżonego o popełnienie przestępstwa - choć niektórzy twierdzą, że zwrot jest po prostu eufemizmem na "podejrzanego".Gwiazda zginęła tragicznie w 1981 roku w wieku zaledwie 43 lat. Wówczas śledczy uznali, że jej śmierć była wynikiem wypadku. Do tragicznego zdarzenia doszło nocą 29 listopada. Wood , jej mąż Robert Wagner oraz Christopher Walken (kolega aktorki z planu) spędzili cały dzień pod żaglami. Po kolacji na lądzie trio udało się na drinka na łodzi. Tam doszło do kłótni między Wagnerem Walkenem , którą Wood zignorowała i poszła spać. Wagner chciał ostatecznie życzyć żonie dobrej nocy, ale nigdzie nie mógł jej znaleźć. Okazało się, że będąca pod wpływem alkoholu kobieta poślizgnęła się i wypadła z pokładu. Utonęła po 15 minutach wołania o pomoc. Po pogrzebie nieoficjalnie mówiło się, że Wood mogła zostać zamordowana. Nikt nie wysunął jednak oficjalnych oskarżeń., zdradził porucznik John Corina. Wagner przyznał w swojej biografii, że kłócił się z żoną przed jej śmiercią. Sam odmawiał jednak rozmowy ze śledczymi od 2011 roku, kiedy śledztwo zostało ponownie otwarte.W trakcie trwającej kilkadziesiąt lat kariery Wood trzykrotnie zdobyła nominację do Oscara. Popularność przyniosły jej role woraz