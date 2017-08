Przedpremierowy pokaz filmu "Atak paniki" w Giżycku

10. edycjato moc filmowych emocji i niezwykłych spotkań z gwiazdami kina. Przed nami kolejna atrakcja tych wakacji – przedpremierowy, jeden z pierwszych na świecie pokaz filmuoraz spotkanie z odtwórcami głównych ról. Jużw kinie Nowa Fala w Giżycku z widzami festiwalu spotkają się Artur Żmijewski to brawurowa komedia, w której codzienność zmienia się w czyste wariactwo, ukazując dzikie oblicze bohaterów. W jednej z głównych ról zobaczymy Artura Żmijewskiego , który nie kryje radości, że mógł wreszcie zagrać w komedii:Dodajmy, że Artur Żmijewski jest laureatem nagrody festiwalu Visa Kino Letnie Sopot-Zakopane, Diamentowego Klapsa Filmowego, właśnie za pozytywny przekaz i dostarczanie widzom wyjątkowych emocji na ekranie. W filmiepartnerują mu m.in.: Magdalena Popławska Anna Romantowska czy Aleksandra Adamska , która również odwiedzi giżyckie kino. Film wejdzie do regularnej dystrybucji kinowej 19 stycznia. Pokaz przedpremierowy odbędzie się o godzinie, spotkanie z aktorami o. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny ale pierwszeństwo mają osoby, które zakupiły bilety na film. Bilety wstępu na film: 18 zł normalny - 10% zniżki przy płatności kartą Visa, 16 zł ulgowy.To nie koniec niespodzianek – tego wieczora zapraszamy również na klimatyczny koncert duetu Eva&Shandy w Tawernie Ekomarina. Będzie to niepowtarzalna okazja aby posłuchać hipnotyzującego głosu Evy Żmijewskiej. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa – wokalistka jest córką aktora, która na co dzień mieszka w Kalifornii, gdzie ukończyła studia muzyczne. Początek koncertu o, wstęp wolny.- na zakończenie pełnego wrażeń dnia zapraszamy na pokaz filmu Patryka Vegi również z udziałem Artura Żmijewskiego . Na ekranie aktorowi towarzyszą aktorki: Joanna Kulig Alicja Bachleda-Curuś , która gościła w Kinie Letnim w Giżycku w lipcu.Plenerowe projekcje festiwalu Visa Kino Letnie Sopot - Zakopane 2017 odbywają się na terenie giżyckiej Ekomariny w każdą środę i czwartek, aż do końca wakacji. Tradycyjnie środowe seanse poświęcone są super hitom, a czwartki to najlepsze polskie produkcje, czyli "Made in Poland". Na widzów czekają wygodne leżaki, a na żeglarzy specjalna częstotliwość radiowa ze ścieżkami dźwiękowymi, tak by mogli oglądać filmy z zacumowanych jachtów.