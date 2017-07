Przez Japonię (i Chiny) Minionki pozbawiły "Dunkierkę" zwycięstwa

Getty Images © China Photos



Za nami kolejny weekend, podczas którego trwała dramatyczna walka o pierwsze miejsce w zagranicznym box offisie. Ponieważ wiele krajów kluczowych dlamiało swoją premierę przed piątkiem, kiedy to do japońskich kin (z okazji zakończenia roku szkolnego) weszła animacja, to właśnie ona okazała się minimalnie lepsza w naszym zestawieniu.zarobili w ten weekend poza granicami USA. Z tego 6,5 mln pochodzi właśnie z Japonii, co jest wynikiem lepszym od poprzedniej części cyklu, ale minimalnie gorszym od otwarcia spin-offu. Pomimo sporej konkurencji za sprawą lokalnych tytułów, animacja radzi sobie znakomicie w Chinach, gdzie zgarnęła kolejna 9,7 mln dolarów. Zresztą trzecia częśćw wielu krajach utrzymuje wysokie poziomy sprzedaży. W Argentynie i Urugwaju jest numerem jeden po raz czwarty. Z kolei w Niemczech pokonała(który w 16 krajach zarobił 6,5 mln dolarów) i utrzymała szczyt podium trzeci weekend z rzędu. Za tydzieńzapewne znów będą wysoko, bowiem w środę trafią do kin w Korei Południowej.Na drugim miejscu znalazła sięz wynikiem. Od swojej premiery wcześniej w tygodniu wojenne widowisko zarobiło już 55,4 mln dolarów. Warner Bros. zdominowało wszystkie rynki, na których najnowsze dzieło Nolana zadebiutowało. Najlepiejsprzedała się w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi 12,4 mln dolarów. Zachwyceni widowiskiem są też Koreańczycy, którzy wydali na nie 10,3 mln dolarów. Z Australii pochodzi 4,7 mln dolarów, a z Francji 4,9 mln (z czego jednak 2,2 mln zaliczono na poczet środowego otwarcia).Podium kompletuje, którego wpływy powiększyły się o. Największymi fanami nowego Człowiek-Pająka są mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, gdzie po trzech tygodniachjest już najbardziej kasową odsłoną przygód superbohatera. Z samej Brazylii pochodzi ponad 25 milionów dolarów (w ten weekend 3,3 mln). Azja też nie ma dość Spider-Mana. W Korei Południowej wspólne dzieło Sony i Marvela jest już dziesiątą najbardziej kasową hollywoodzką produkcją wszech czasów (48,7 mln), przegrywając w ten weekend tylko zi zarabiając kolejne 4,4 mln dolarów.Czwarte miejsce przypadło. Widowisko zarobiłoi tym samy powróciło do pierwszej piątki. Było to możliwe dzięki serii premier w krajach Ameryki Łacińskiej. W większości z nich piąta część cyklu zadebiutowała na pierwszym miejscu (jak na przykład w Brazylii – 4,4 mln dolarów). Wyjątkiem była Argentyna, choć 2,3 mln dolarów to i tak najlepsze otwarcie w historii Paramountu w tym kraju.Na piątym miejscu znalazła się. Jej stan posiadania powiększył się o. Za tydzień może być lepiej, ponieważ widowisko trafi do kin w pięciu krajach (m.in. w Australii i Meksyku).Fala chińskich produkcji jest w ten weekend niezbyt imponująca. Numer jeden tamtejszego rynku u nas zajmuje dopiero szóste miejsce. To, czyli kontynuacjaz 2014 roku, ponowie z Chenem Changiem w roli głównej. Obraz zarobił. Ponieważ jednak miał swoją premierę w środę, w sumie na koncie ma 26,2 mln dolarów.Numer trzy przed tygodniem spadł o cztery pozycje.zarobiło w ten weekend. Trzecia z chińskich premier – komedia– wypadła minimalnie gorzej zdobywającOstatnim filmem w naszym zestawieniu, któremu udało się w weekend przekroczyć granicę 10 milionów dolarów, są. Animacja Pixara zarobiła. Dzięki temu zagraniczne wpływy osiągnęły 100 milionów dolarów (obecnie 105,9 mln).