Przybrany syn bierze w obronę Woody'ego Allena

Przybrany syn Woody'ego Allena Moses Farrow , zamieścił wczoraj na swoim blogu wpis, w którym broni ojca przed oskarżeniami o molestowanie seksualne.– pisze Moses.Przypomnijmy: w 2014 roku adoptowana córka Allena i Mii Farrow Dylan Farrow , oskarżyła opiekuna o molestowanie seksualne. Do zdarzenia miało dojść, gdy kobieta miała zaledwie 7 lat.pisała Farrow w liście otwartym.Moses kwestionuje relację siostry. Jego zdaniem Allen nigdy nie miał okazji, by molestować Dylan. Podobno tamtego dnia jego przybrana matka Farrow poinstruowała zarówno dzieci jak i dwie nianie, by wyjątkowo uważnie przyglądały się zachowaniu reżysera.Syn Allena twierdzi, że prawdziwym czarnym charakterem w ich rodzinnym domu była właśnie Mia Farrow Aktorka miała regularnie dopuszczać się przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do swoich dzieci.wspomina Moses. –Farrow zwrócił się również do aktorów, którzy publicznie żałowali współpracy z jego ojcem. Według mężczyzny w pośpiechu i bez zastanowienia dołączyli oni do chóru potępiających w obawie o to, że nie znajdą się po właściwej stronie ważnego ruchu społecznego. Dylan Farrow szybko odpowiedziała na tekst Mosesa. Na Twitterze nazwała go "przeżywającą trudności osobą". Jej zdaniem wpis na blogu to "próba odparcia wiarygodnego oskarżenia wysuniętego przez dorosłą kobietę".