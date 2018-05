Publiczność 15. Millennium Docs Against Gravity przemówiła

Znamy zwycięzców Nagrody Dokumentalnej Warszawy i Nagrody VRsawa dla Najlepszego Filmu w Technologii VR (Virtual Reality) – sekcji rozwijanej przezi Bank Millennium. Fundatorem obu nagród jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.Film Binga Liu zyskał największe uznanie warszawskiej publiczności podczas, który odbył się w Warszawie w dniach. Publiczność zadecydowała także w tym roku o przyznaniu nagrody dla filmu VR (Virtual Reality) – po raz pierwszy na festiwalu filmowym w Polsce!Film Binga Liu decyzją publiczności otrzymuje Nagrodę Dokumentalną Warszawy, ufundowaną przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wysokość nagrody to 2 000 euro.Film kręcony był początkowo w sposób spontaniczny, jako czysta rejestracja codzienności trzech młodych zaprzyjaźnionych ze sobą deskorolkarzy, to w efekcie stał się poruszającym zapisem procesu ich dorastania i konieczności podejmowania trudnych życiowych decyzji. Wolność otwiera drogę do odpowiedzialności i dojrzałości.To już trzecia nagroda podczas 15. Festiwalu Filmowego dla tego filmu.zwyciężyło także w Konkursie Głównym festiwalu Millennium Docs Against Gravity o Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium. Film otrzymuje także Grand Prix Dolnego Śląska. Fundatorem nagrody jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.1., reż. Bing Liu 2., reż. Josh Lowell 3., reż. Steve Loveridge 4., reż. Paul Damien Williams 5., reż. Klaudiusz Chrostowski W tym roku podczas 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity odbył się po raz pierwszy na festiwalu filmowym w Polsce konkurs dla filmów z VR (Virtual Reality). W głosowaniu publiczności zwyciężył filmZwycięski film zostanie uhonorowany Nagrodą VRsawa dla Najlepszego Filmu w Technologii VR (Virtual Reality) w wysokości 1000 euro, ufundowaną przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.(reż. Benoîta Lichté ) to zapierająca dech w piersiach wyprawa przez ocean.pozwala nam zbliżyć się do doświadczenia bohaterów Wielkiego Błękitu, nurków, którzy nie używają specjalistycznego sprzętu do nurkowania.1., reż. Benoît Lichté 2., reż. Christian Stephen i Celine Tric3., reż. Jeff Orlowski O pozostałych ogłoszonych wcześniej nagrodach 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity możesz przeczytaćAle to nie wszystkie nagrody 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Festiwal trwa jeszcze w Gdyni i Bydgoszczy. Przed nami ogłoszenie zwycięscy Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni, Bydgoszcz ART/DOC Award i Nagrody Co Jest Grane 24.