QUIZ: Sprawdź, ile wiesz o "Gwiezdnych Wojnach"

Wielkimi krokami zbliża się premiera. Razem z firmą Samsung przygotowaliśmy dla Was quiz – sprawdźcie, jak dobrze znacie bohaterów i akcję kultowej sagi.Nowa, limitowana wersja robotów sprzątającychto nie tylko niepowtarzalny design i ukłon w stronę fanów kultowej na całym świecie sagi. To również innowacyjne technologie oraz szereg funkcji gwarantujących skuteczne sprzątanie. Jak wykorzystać unikalną moc odkurzania limitowanej edycjiw swojej domowej galaktyce?Tym, co wyróżnia roboty sprzątające wersji limitowanejod pierwotnej wersji VR7000, jest niezapomniana stylistyka dwóch dostępnych modeli. Obie wersje są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Wersja Darth Vader jest wzorowana na czarnej masce Dartha Vadera, z kolei wersja Stormtrooper na hełmie Szturmowca Galaktycznego Imperium. Oba modele – dzięki swojej niewielkiej, bo wynoszącej zaledwie 97 mm wysokości – są w pełnej gotowości do usunięcia brudu zarówno z galaktyki, jak i innych trudno dostępnych miejsc pod kanapami i fotelami.Oba modele nie tylko przypominają imperialne postacie, na których je wzorowano, ale – dzięki sprzężeniu głosu z filmowymi dialogami i efektami dźwiękowymi z Gwiezdnych Wojen – również brzmią jak one. Model Darth Vader zawiera mnóstwo fragmentów nagrań i efektów dźwiękowych, w tym słynny odgłos jego oddychania, dźwięki mieczy świetlnych i cytaty takie jak: "You are powerful"; "There is no escape" czy "I will take them myself". Stormtrooper nie jest gorszy – podczas sprzątania możemy również usłyszeć wiele autentycznych dźwięków, w tym komendy takie jak: "Lets go!"; "Stop that!". Funkcja automatycznego ładowania kieruje urządzenie, któremu kończy się zasilanie z baterii, do stacji dokującej. Podczas powrotu do bazy, gdzie naładuje swoje zmęczone bitwą baterie, model Darth Vader triumfalnie odtwarza energiczny Marsz Imperialny, a Szturmowiec główny motyw muzyczny "Gwiezdnych Wojen".Wersja limitowanama szereg innowacyjnych funkcji, w tym tzw. inteligentne sprzątanie. Dzięki opanowaniu ciemnej strony mocy,teraz jest jeszcze silniejszy, z mocą ssącą 20 razy większą od wcześniejszych modeli*. Za pomocą intuicyjnych przycisków i wygodnego pilota (w wersji Darth Vader) sterowanie urządzeniami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki funkcji FullView Sensor 2.0VR7000 wykrywa i omija najmniejsze przeszkody, dzięki czemu wszystkie zakamarki w mieszkaniu będą dokładnie odkurzone. Urządzenie ma także funkcję Edge Clean Master, co umożliwia dokładniejsze sprzątanie wzdłuż ścian. Sprzątanie przy przeszkodach jest dokładniejsze dzięki funkcji Auto Shutter, która automatycznie opuszcza barierkę i umożliwia wciągnięcie większej ilości kurzu blisko krawędzi przeszkody. Gdyprzejdzie z twardych podłóg na dywany lub chodniki, inteligentne sterowanie mocą urządzenia automatycznie zwiększa moc ssania i umożliwia oczyszczanie z kurzu osadzonego głęboko w dywanach.Warto wspomnieć, że model Darth Vader ma możliwość połączenia go z siecią Wi-Fi i sterowania nim z dowolnego miejsca za pomocą telefonu poprzez dedykowaną aplikację. Możemy uruchomić lub zatrzymać urządzenie, sprawdzić historię sprzątania lub zaplanować godziny porządków, a przede wszystkim zapewnić czystość w domu. Nawet gdy jesteś daleko – kontrolujesz