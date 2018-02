Quentin Tarantino komentuje rewelacje Umy Thurman

Getty Images © Ian Gavan

W udzielonym dla magazynu "New York Times" wywiadzie Uma Thurman opowiedziała o śmiertelnie niebezpiecznym wypadku, w jakim brała udział podczas kręcenia dwóch części filmu. Artykuł sugerował, że aktorka wini za zdarzenie przede wszystkim Quentina Tarantino Thurman sprecyzowała jednak właśnie swoje stanowisko na Twitterze. Głos w sprawie zabrał też sam reżyser., napisała Thurman na Twitterze. Tarantino zdradził natomiast, że wiedział o tym, że Thurman udzielała wywiadu "New York Timesowi". Sam miał wypowiedzieć się do artykułu, ale ostatecznie do tego nie doszło. Magazyn musiał natomiast usunąć z tekstu nazwiska oskarżanych przez aktorkę producentów – bo tamci uzbroili się w prawników. W efekcie wydźwięk artykułu jest dużo bardziej anty–Tarantinowski niż zamierzała Thurman Reżyser opisał też swoją wersję okoliczności wypadku aktorki. Powiedział, że nie widział sceny jako numeru kaskaderskiego, a zwykłą scenę jazdy samochodem. Zanim Thurman usiadła za kółkiem, sam przejechał trasę, by sprawdzić, czy wszystko gra. Twierdzi, że na niechęć aktorki do zagrania sceny nie zareagował gniewem, tylko irytacją. Thurman ostatecznie usiadła za kółkiem, bo – jak mówi – ufała mu. Problem w tym, że w międzyczasie – ze względu na światło – zmieniono kierunek jazdy samochodu i nie pofatygowano się, by raz jeszcze przejechać testowo trasę., powiedział reżyser. Tarantino odniósł się też do kwestii molestowania, jakiego ofiarą padła Thurman ze strony Weinsteina . Reżyser przyznał, że dowiedział się o tym od aktorki jeszcze przed realizacją dyptykui postawił producentowi ultimatum: jeśli nie przeprosi gwiazdy, film nie powstanie. Tarantino powiedział jednak, że nie był obecny przy owych przeprosinach.