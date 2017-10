Rada PISF orzeka na korzyść dyrektor Magdaleny Sroki

NEWS W TRAKCIE AKTUALIZACJI





fot: Marcin Kułakowski/PISF





Rada Programowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej negatywnie zaopiniowała wniosek ministra kultury ws. odwołania ze stanowiska dyrektor Magdaleny Sroki . Oznacza to, że szefowa PISF pozostanie na swoim stanowisku.Podczas odbywającego się dziś protestu przed siedzibą PISF-u na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie poinformował o tym Jacek Bromski , szef Rady. Redakcja Filmwebu była na miejscu z kamerą, zaś odczyt oficjalnego oświadczenia Rady możecie zobaczyć poniżej:W czasie obrad Rady PISF z przedstawicielami środowiska filmowców spotkał się również wiceminister kultury Paweł Lewandowski. W oficjalnym komunikacie zapewnił, iż nie trwają prace mające na celu zmienić sposób funkcjonowania Instytutu. Podkreślił jednakże rozdźwięk dyskutujących stron w opiniach nt. dyrektor Sroki. Oto jego oświadczenie:Protesty przeciwko odwołaniu Magdaleny Sroki trwały przed siedzibą PISF kilka godzin. Zorganizowała je grupa "Kobiety filmowcy". Jak podkreślali przedstawiciele środowiska filmowego (od reżyserów, scenarzystów i aktorów, przez operatorów i montażystów, po specjalistów od edukacji filmowej i krytyków filmowych), celem wydarzenia pod nazwą "Instytut filmowców - nie polityków" nie był atak na Ministerstwo, ale próba nawiązania dialogu na temat potencjalnych zmian w PISF, losach dyrektor Sroki oraz przyszłości polskiego kina. Zobaczcie, co nam powiedzieli:Przypomnijmy: w zeszłym tygodniu minister kultury Piotr Gliński poprosił Radę PISF o opinię w sprawie dymisji dyrektor Sroki. Wiceminister Jarosław Sellin w wywiadzie udzielonym Radiu ZET wyjaśnił, że przyczyną tej prośby jest "utrata zaufania" do piastującej urząd dyrektor. Chodziło o list, który jedna z pracownic PISF wysłała do senatora Chistophera J. Dodda ze stowarzyszenia Motion Picture Association of America i który został podpisany przez Magdalenę Srokę. Jego tematem była prośba o zezwolenie wykorzystania materiałów wizualnych z oscarowej gali, ale znalazło się w nim również miejsce na opinię na temat politycznej sytuacji w Polsce i sugestie związane z istnieniem cenzury. Jacek Bromski dodał ponadto, że list był napisany "skandaliczną angielszczyzną". Sroka została szefową Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w październiku 2015 roku. Zastąpiła na tym stanowisku Agnieszkę Odorowicz , która stała na czele instytucji przez dwie pięcioletnie kadencje.PISF istnieje od 2005 roku. Do jego zadań należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii oraz promocja polskiej twórczości filmowej za granicą. W 2016 roku Instytut na swoje wszystkie Programy Operacyjne przeznaczył ok. 168,9 mln zł.W rozmowie przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu z rzecznikiem PISF-u Rafałem Jankowskim dowiedzieliśmy się, że pani dyrektor przebywa aktualnie na zwolnieniu lekarskim.Czekamy na oficjalne oświadczenie rzecznika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.