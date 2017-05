Rashida Jones zagra w berka z Rennerem i Helmsem

Getty Images © Brad Barket

) finalizuje negocjacje w sprawie występu w komediiBędzie to historia kumpli ze szkolnej ławy z miasteczka Spokane w stanie Waszyngton. Zdobyli oni sławę dzięki corocznym, trwającym przez cały luty maratonom gry w berka. Dziś są już po czterdziestce, ale nie zaniechali swojej pasji. Nawet pomimo faktu, że stanowi ona spore zagrożenie dla ich prywatnego i zawodowego życia - bohaterowie artykułu potrafią włamać się do domu kolegi, albo wtargnąć do jego miejsca pracy, byle tylko "klepnąć" go w ramię i rozpocząć kolejną rundę rozgrywki.W obsadzie są już Jeremy Renner Scenariusz napisali Mark Steilen Rob McKittrick , a za kamerą stanie Jeff Tomsic ). Premierę zapowiedziano na 29 czerwca 2018.