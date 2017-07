Ray Romano w gangsterskim dramacie Scorsesego

Getty Images © Matt Winkelmeyer



) dołączył do obsady nowego filmu Martina Scorsesego Komik wcieli się w Billa Bufalino, związanego z mafią prawnika.Główne role grają Robert De Niro Al Pacino , Joe Pesci Harvey Keitel Zdjęcia ruszają w tym miesiącu w Nowym Jorku i potrwają aż do grudnia. Realizację finansuje Netflix. Film doczeka się dystrybucji kinowej, aby móc powalczyć o Oscara.opowie prawdziwą historię Franka "Irlandczyka" Sheerana. Był on płatnym zabójcą, jednym z dwóch nie-Włochów, którzy na stałe współpracowali z Mafią. Brandtowi niedługo przed swoją śmiercią przyznał się do zabicia Jimmy'ego Hoffy. Twierdził również, że wie, kto zabił prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Według niego to Mafia, a dokładniej Hoffa zlecił zabójstwo. Sheeran twierdzi, że dostarczył zabójcy broń.