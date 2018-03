Razem z Play zobacz, co powinieneś obejrzeć

3 2 1



Nadchodzi wieczór, chciałbyś coś obejrzeć, ale nie masz pojęcia co. Tak wiele filmów i seriali, a wybór taki trudny. Razem z Play spieszymy z pomocą!Już teraz weź udział w naszym teście psychologicznym, a my zarekomendujemy Ci jeden z tytułów z ogromnej biblioteki Showmax, który już teraz jest dostępny razem z ofertą Play na Kartę.Psychotest znajdziecie TUTAJ Showmax w prezencieJuż teraz w Play na Kartę filmy i seriale z oferty Showmax na 3 miesiące bez dodatkowych opłat! Aktywacja na showmax.com.TIDAL w prezencieDo rozrywkowego kompletu nie mogło zabraknąć muzyki! Aż do 16 maja nielimitowany dostęp do milionów utworów i teledysków w TIDALu! W ramach konta premium możliwość odtwarzania, tworzenia playlist, pobierania zawartości do trybu offline i wiele innych!